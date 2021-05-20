祖雲達斯喺周三意大利盃決賽以2:1擊敗阿特蘭大，第14次捧起呢項賽事嘅獎盃，隊中門將保方臨走前都總算有盃落袋。盛傳今夏有機會離開祖記嘅前鋒基斯坦奴朗拿度（C朗）更加贏盡晒英格蘭、西班牙同意大利所有賽事嘅冠軍！

保方基艾沙隔代捧盃

今季表現跌watt嘅祖記喺意盃決賽總算做番齣好戲，31分鐘先由古路施夫斯基禁區內混戰妙射破網先開紀錄。雖然阿特蘭大完半場前靠馬利路夫斯基禁區頂勁射扳平，不過祖雲達斯喺73分鐘由費達歷高基艾沙單刀射入成2:1，祖記繼17/18球季後再次贏得意盃冠軍。

今場為祖記正選把關嘅意大利門神保方早前宣佈今季結束後離隊，所以今次嘅意盃就成為佢幫祖記贏嘅最後一項錦標。連埋今屆比賽，43歲嘅保方已經贏過6次意盃，佢喺98/99球季效力帕爾馬嗰陣同前意大利國腳基艾沙一齊捧盃，22年後佢就同基艾沙個仔費達歷高又捧多次盃，呢位不老門神真係堪稱經典！

C朗職業生涯第32冠

不過除咗保方外，C朗亦都相當威水，佢自2018年加盟祖記之後雖然已經贏過2次意甲同意超盃，不過意盃就要等到今季先至初嘗捧盃滋味。今次已經係C朗職業生涯贏嘅第32個冠軍，不過更加勁嘅係，計埋佢過去效力曼聯同皇家馬德里，C朗已經贏齊晒英超、西甲同意甲三個聯賽嘅所有本土錦標！

最近有傳C朗今季結束後，有機會提前一年離開祖記，佢媽咪之前仲爆出呢位葡萄牙球星有機會重返母會士砵亭效力。當年C朗喺士砵亭就只係贏過葡超盃冠軍，唔知佢會唔會有機會返去贏埋葡超同葡盃，儲齊一套冠軍呢？C朗踢到36歲都仲老而彌堅，但佢祖記前隊友基迪拉就冇佢咁堅，呢位34歲嘅哈化柏林中場日前宣佈踢埋今季就退休。