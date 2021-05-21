英超周日煞科，雖然目前排第四的利物浦來季歐聯資格仍未確定，但球隊在公平競賽榜上就高踞榜首，假如在煞科戰鬥水晶宮時「安份守己」，相信很大機會連續第5季成為公平競技榜第一的球隊。

英超的公平競技榜以球隊的黃紅牌數計分，黃牌為1分，2黃1紅為3分，而直紅就5分，球數最少的球隊為榜首。以對上四季已經成為公平競技榜第一的紅軍，今季截至37輪全隊只被罰過38面黃牌，領先第二位的般尼9分，而今季英超暫時有三支球隊未被罰過紅牌，包括紅軍、般尼和李斯特城。而在聯賽榜包尾的錫菲聯，來到公平競技榜繼續包尾，他們以70張黃牌，3次直紅被逐以85分排第20位。

利物浦今季暫時只取得38面黃牌，是計93/94球季高雲地利14面黃牌後最「乾淨」的英超球隊。而利物浦對上一次領紅，是早前替球隊絕殺的門將艾利臣比加在去年11月對白禮頓被逐，但球隊最終仍能以2:1擊敗對手全取3分。

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