效力港超聯地區球會冠忠南區的葡萄牙外援柏度，近月受腳踭舊患影響，季內復出無望，逐向球會提出提早離隊，而這名中場今晨專程到場與主教練列文及眾隊友道別。

現年27歲的柏度為南區主教練列文引入的外援，而這位青年軍時代曾效力葡萄牙勁賓菲加及士砵亭的攻擊中場，似乎未能適應香港的足球環境，加盟後狀態未見太大提升，整體表現不似預期。

柏度自4月初便因腳踭受傷而未有再上陣，至本月始復操，惟只能有限度參與球隊訓練，而他估計未能趕及在餘下兩護級組賽事上陣，早前向會方提出，希望可以提早離隊返回祖家葡萄牙，探望家人。

據悉，柏度未能適應長時間在仿真草球場進行訓練，導致腳踭受傷，而傷勢進展緩慢，最終無奈提早離隊。柏度今季合共為南區上陣8場，未能取得入球。南區今晨如常在黃竹坑仿真草場備戰明日對標準流浪的港超聯護級組賽事，而柏度在離港前夕與眾隊友道別，主教練列文感謝柏度效力期間為隊的付出。南區早前已有澳洲年輕前鋒卡希爾離隊返國回歸其宗主球會澳職球會中岸水手。

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