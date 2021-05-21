作為本年度第二項高爾夫球大滿貫賽事的PGA錦標賽，周四在美國南卡羅萊納州基窪島海洋球場揭開戰幔，加拿大球手哥利干納斯以低標準五桿的67桿完成首日賽事，暫領群雄，兩屆冠軍高普卡則以低標三桿的69桿，與另外五位球手並列第二位，衞冕的森川哥連則以70桿，跟麥高遜等好手並列第八。

哥利干納斯全日抓下六隻小鳥，並只犯下一次柏忌，最終以低標5桿完成首18洞賽事，並取得兩桿領先優勢。「在這個高球場出戰，不可能完全沒有壓力。」干納斯說。「球場充滿挑戰性，在任何一個洞也不能打瞌睡。可幸我今日的發揮不錯，令自己得以承受較小的壓力。」

在接受右膝韌帶手術，近三個月只打了兩場比賽的高普卡，在第10洞的發揮未如理想，最終用了六桿才能完成這個四桿洞，而他在第15洞又再犯下柏忌。不過，這位四項大滿貫錦標得主全日亦有六洞造出低一桿的小鳥，最終以69桿打完第一輪賽事。

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