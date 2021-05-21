李斯特城周四宣佈，為球隊在15/16球季奪得首個英超冠軍的兩大功臣韋斯摩根和基斯甸富治斯將會在今季結束後離隊，其中隊長韋斯摩根將會高掛球靴，正式結束球員生涯。

37歲的韋斯摩根2012年起效力李城，至今已經為球隊上陣324場，是李斯特城15/16球季童話式奪冠的成員之一。球會班主艾雅華特在公開信感謝這位老將多年來的貢獻：「韋斯是李斯特城球會史上其中一位最偉大的球員，他帶領我們經歷了球會最成功的時代，並且為我們定下了未來進步的目標。他是李城每一位球員的兄長，也是球隊的代表，我很期待在他掛靴後繼續協助他發展往後的事業，讓李斯特城在他豐富的球員經驗的幫助下，能夠繼續成長。」

除了韋斯摩根外，同樣協助李城首次奪得英超的後衞基斯甸富治斯，亦會在今季結束後離隊。富治斯2015年以自由身形式免費加盟李城，當季就成為了球隊的主力，協助李城贏得英超冠軍。

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