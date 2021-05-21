周六西甲，皇家馬德里在主場迎戰維拉利爾，「銀河艦隊」想要成功衞冕，先決條件是擊敗「黃色潛艇」全取三分，料實力較高的皇馬今場會做足本份。不過維拉利爾亦非善男順女，近期狀態不俗之餘，近8次鬥皇馬未輸多過1球，料皇馬今仗只能僅勝，「讓球主客和」皇馬[-1]要撐「和」。（球賽編號：星期六31；now611及633台明日0:00am直播）

賽前皇馬落後榜首的馬德里體育會兩分，皇馬想後上奪冠今仗必需要全取三分，還要寄望同時開賽的馬體會作客華拉度列失分。雖然主導權不在自己手中，但相信皇馬仍能做好本份，加上有傳教練施丹，甚至部份近年皇馬的老臣子如沙治奧拉莫斯、華拉尼、馬些路等今夏有機會離隊，料煞科戰皇馬必為三分力拼。

陣容上，皇馬中場卻奧斯因確診肺炎續缺陣，正選防線四人包括拉莫斯、費蘭特文迪、丹尼爾卡華積等全告有傷，今仗未必能保清白之身，幸前線火力仍然強大，射手賓施馬更入選法國國家隊出戰歐國盃，有力繼續為皇馬爭勝。

不過，對手維拉利爾非弱旅，上仗射手卡路士巴卡更大演「帽子戲法」，助黃潛4:0大破西維爾，現時他們排在西甲第七位，仍有望搶分爭入前六奪取來屆歐霸盃資格，否則要寄望下周中舉行的歐霸決賽擊敗曼聯，以求拿下歐聯資格，今場會否留力仍屬疑問。不過論對賽往績上，維拉利爾近年鬥皇馬從未大敗，近8次鬥皇馬戰績是4和4負，當中4場敗仗全屬僅負1球，故「讓球」皇馬今場讓一球/球半略嫌太多，「讓球主客和」的「和局」更為可取。

文：尊嘉