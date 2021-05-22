國際足協（FIFA）周五宣佈，將會就着將世界盃與女足世界盃改為兩年一屆的建議，進行可行性研究。

男、女子世界盃傳統以來均為四年一度，但沙地阿拉伯足總在FIFA年度大會上，建議把這兩項賽事改為每兩年舉辦一次，並獲得166個成員贊成，只有22票反對。「我們認為足球運動的未來，正處於一個重要關口，因為疫情持續，令球壇原本已存在的大量問題，變得更加嚴重。」沙地足總會長艾米斯哈說。「現在已是時候審視一下世界盃的結構，好好考慮怎樣做才對我們的運動項目最有利，這包括現行四年一度的周期，在競賽與商業層面上，是否仍然是最理想的基礎。」

FIFA會長恩芬天奴形容，沙地足總提交的建議書「詳細及有說服力」，但仍有待完成可行性研究後，才會作出下一步行動。他說：「我目前的想法並不重要，最重要是先取得研究結果。我們要以開放的心態進行這項研究，相信我，我明白世界盃的價值，也知道它可構成的影響。」

針對改制可能帶來的賽程及外圍賽模式轉變，恩芬天奴強調不會盲目以商業利益角度考慮，並謂明白世界盃的次數加倍，並不等於收益會同時加倍。「我們會進行討論及分析，但所有討論都會以競賽元素，而不是商業元素作為首要考慮。」他說。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波