目前在阿士東維拉出任助教的前車路士後衞泰利，近日接受英國傳媒訪問時就透露，此前自己曾經收到兩份邀請，但認為自己尚未準備好而拒絕。雖然前隊友林柏特在執教藍軍的第二季時，因為成績不佳被解僱，惟泰利仍然視執教藍軍為最終目標。

現年40歲的泰利在2018年開始就以助教身份跟隨維拉領隊甸史密夫，這名前英格蘭後衞就提到自己曾經收到執教邀約，但最終選擇拒絕。即使看見前隊友林伯執教藍軍的結果不太好，但自己仍希望執教車路士：「我的野心非常明確，只有一個最終目標，就是執教車路士。當我看到林柏特以及謝拉特都取得成功，他們二人的所做的事都是十分難以置信。過去我可能未準備好執起教鞭，但現時我準備好了，不過我並不着急。」

最近有英國傳媒指泰利有機會成為般尼茅夫、水晶宮以及錫菲聯的新帥，至於泰利就提到自己此生有一支球隊不會執教，就是藍軍的同市宿敵熱刺：「我永遠不會接受熱刺的邀請，他們是唯一一支我不可能執教的球隊，而我亦肯定我不會受到韋斯咸的歡迎。」

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