周六德甲煞科，除了已經肯定降班的史浩克04之外，科隆、雲達不來梅及比勒費爾德假如能夠全取三分的話，就依然有望護級。本來降班危機最大的科隆，就在主場1:0擊敗史浩克04升上尾三，取得升降班附加賽的席位，至於比勒費爾德就2:0輕取史特加成功護級。不過在煞科戰以2:4不敵慕遜加柏的雲達不來梅，就在最後一輪痛失附加賽的資格，來季與史浩克齊齊降至德乙作賽，亦是球隊自1979/80球季以來，首先遭遇降班。

此役科隆在主場迎戰已提前降班的史浩克，急需搶分的科隆在開賽初段已經立即強攻對手，只不過上半場多番射門也對史浩克門將費文神勇化解。戰至下半場71分鐘，科隆靠着一次罰球攻勢斬入禁區，由施巴斯坦安達臣在門前撞入，不過這次進攻有科隆球員犯規在先，球證翻查VAR後判入球無效。戰至86分鐘，科隆在全軍壓上的情況下終於靠後衞施巴斯坦波拿奧在禁區內頂入，為球隊打破僵局之餘，更成功壓過升上第16位不來梅取得附加賽席位。

至於同日的雲達不來梅，本來賽前仍然排在第16位，可惜球隊今仗主場迎戰慕遜加柏表現失色，下半場更一度落後至0:4。即使球隊在最後階段連追兩球，最終仍然以2:4不敵慕遜加柏，以31分跌落第17位，事隔41年再次要降至德乙作賽。

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