英國傳媒報道，今季被車路士外借到阿士東維拉的巴克里，又再倫敦一間五星級酒店內的餐廳醉酒鬧事，結果被在場保安人員趕走。

《太陽報》指，事發在周四晚上大約八時，巴克里跟一名友人在倫敦The May Fair酒店的餐廳內，因為醉酒後滋擾其他顧客，被保安人員要求離開。不過，巴克里與友人短暫離場後，又走回原先的座位，結果要勞煩保安人員再次出動，將他押到酒店大門。消息指，事發時餐廳內大約有100名食客，這位27歲英格蘭中場當時醉得站也站不穩，要倚在其他人身上，過程中更露出他的鮮粉紅色內褲，非常失儀。

「巴克里當時爛醉如泥，事發前我已看到他與人發生口角，他之後被（保安）有禮貌地請走。不過，他其後又折返，並在密密麻麻的餐桌間蹣跚而行，而且口齒不清。保安人員發現之後，便把他倆押往大門。」《太陽報》引述一名消息人士說。「氣氛開始熾熱，他們亦爭拗起來，差點就要動武了，保安人員只是將他們趕出去。他真的醉得太厲害了，有些的士也拒絕接載他們，場面真的很尷尬。」

「作為一位職業運動員、一個英格蘭球星，竟在公眾場合做出這種事情，真的令人驚訝。年輕球迷都以他這樣的球員作為榜樣，他做出如此丟臉的事，實在不對。」消息人士續道。

巴克里的發言人暫時未就事件作出回應，但其實這已不是他首次醉酒出事。19年9月仍效力車路士時，他曾在利物浦醉酒後，拒絕支付的士車資，並要驚動警方帶他往櫃員機提款找數。同年11月，正在養傷的他又被傳媒拍到，趁着國際賽放假期間到杜拜一間夜店狂歡，更疑在酒醉後當眾脫衣，跟另一位同樣赤裸上身的男子互相擁抱。

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