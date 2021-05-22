英超賽季來到尾聲，意味着季後離隊的曼城射手阿古路在藍月的生涯即將結束，領隊哥迪奧拿在曼城煞科日主場對愛華頓的賽前記者會上，不忘致敬這位阿根廷前鋒，更讚他是「叢林中的獅子」。而近日盛傳已跟巴塞隆拿達成共識的阿古路，周五再有報道指他已經同意以兩年合約加盟巴塞。

過去為藍月個人射入258球的阿古路，即將迎來在曼城生涯最後一場英超賽事，賽前哥帥在記者會上回顧這位阿根廷前鋒的生涯，並讚揚他說：「他是位傳奇，當初來到這個國家，連入球也很困難，回看他這麼多年來所做的事，真的非常出色。這位球員的質素就從他的數據、表現和冠軍獎盃數字上看到，當他狀態佳時，他是非常優秀。我不能夠想像若他前幾季某些情況下都狀態好的話，到底能有幾多個入球。當他狀態好，又有持續表現，在門前五米他就像一頭在叢林中的獅子，會殺死前面所有對入球。他最大的優勢是對入球的獨特觸覺，當他火熱起來，他想做甚麼都可以。」

哥師續指，確信阿古路會獲得曼城球迷在主場送別：「我肯定球場裏的10,000名球迷，會希望代表全球的球迷向阿古路致敬，他今天有隨隊操練，只能他練踢就會讓上陣。」阿古路離開效力十年的曼城，盛傳新東家將為西甲班霸巴塞隆拿，據英國傳媒周五指，這位阿根廷前鋒已同意以兩年合約加盟巴塞，跟好兄弟美斯合作，。報道又指，阿古路將在未來幾天接受體檢，據報待曼城於5月29日踢完歐聯決賽後，交易就正式公佈。他在曼城的年薪為1,200萬英鎊（約1.3億港元），他轉投巴塞後據報年薪將約是440萬英鎊（約4,833萬港元）。

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