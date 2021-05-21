國際奧委會（IOC）副主席高亞迪斯強調，就算東京今夏維持緊急事態宣言，因為疫情而延後了一年的東京奧運，仍然會如期在今夏舉行。

由於疫情嚴重，包括東京都在內的多個日本都府縣，均已進入緊急狀態，國內反對在今夏舉行奧運的聲音亦越來越大，但高亞迪斯仍然相信，透過一系列防疫措施，賽會有能力保障參加者與民眾的安全。他跟東奧及殘奧組委會進行聯席會議結後，在記者會上說：「在緊急事態宣言生效之下，我們已成功舉行了五個運動項目的測試賽。我們所訂下的計劃，都假設要在最壞的情況下，保障運動員與日本民眾的安全，所以答案是肯定可以（在緊急事態宣言下主辦奧運）。」

「我們從世界衞生組織（WHO）與其他地方得到所有科學建議，都已包含在防疫手冊所列的措施之中，而不論緊急事態宣言是否生效，有關措施都能保障奧運可以在安全的衞生情況下舉行。」高亞迪斯補充說。

東京奧運將於7月23日揭幕，但近期的民調顯示，仍有接近70%日本民眾反對主辦東奧，高亞迪斯將情況歸咎於當地疫苗接種率低。他說：「日本至今的疫苗接種率仍然很低，或許跟這些（反對奧運）百分率有關連。我預料隨着接種疫苗的人數增加，公眾投票的支持度也會提升。」

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