勇士於周五附加賽生死戰主場以112:117不敵灰熊，最終無緣晉級季後賽。明星控衞史堤芬居里（Stephen Curry）今場奮戰47分鐘轟39分，帶着尾骶骨傷患連續兩場附加賽上陣超過40分鐘，他賽後坦言自己很累，更為隊友感到驕傲。他接下來尚有機會在七月出戰東京奧運，但「咖喱仔」表示自己尚未決定好會否參賽。

咖喱仔今季獨力領沒有K湯遜（Klay Thompson）的勇士打出亮眼成績，更在煞科日擊敗灰熊，以較有優勢的西岸第八進入附加賽，還當選今季常規賽得分王及三分王。他在首場附加賽對湖人，打了41分鐘拿下37分，今戰更上陣47分鐘再轟39分，更多次在近乎不可能的情況下仍能入球，打出神一般的表現叫人讚嘆。有指咖喱仔尾骶骨有部份骨折，仍連續兩場附加賽負傷上陣超過40分鐘，可是孤掌難鳴。

部份隊友表現不濟，除多次空位射不入，做出的選擇更禍及全隊。祖蒙特格連（Draymond Green）今場雖有三雙11分16籃板和10助攻，惟他首三節只得4分還有6失誤，第四節結束前勇士辛苦追和99:99，勇士最後一擊咖喱仔把球交予格連手上，惟他在大空位下執意切入，還放拋投，最後在灰熊防守下射失，錯過絕殺機會。

咖喱仔今季還超越張伯倫（Wilt Chamberlain）成為隊史得分王，個人強勁數據最終仍無緣季後賽，是聯盟40年來首位不入季後賽的MVP候選人。他賽後表示自己常被對手包夾，且要奮戰全場，身體很疲憊：「（被包夾）明顯是因為我打得好，很疲憊，但其實也有樂趣。」他亦未有責怪隊友，更為他們感到驕傲：「以這種方式結束賽季，這跟我們的計劃有些不同。最後兩場附加賽打得非常艱難，我們都盡力了，我為更衣室裏15位穿着勇士球衣的傢伙感到驕傲。去年我們只得15勝，今年卻能走到這裏，是非常深刻。我們本來下周繼續征戰，雖然難受，但都只能接受。」

勇士的賽季已經結束，咖喱仔接下來的賽事就是東京奧運，不過他指自己尚未決定好會否出戰：「未決定，在嘗試等待更多資訊，希望做出最正確的決定。」格連賽後則指自己跟咖喱仔的關係會更加好，並認為對方立下榜樣讓大家追隨。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波