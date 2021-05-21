馬德里體育會在最後一輪要過華拉度列一關，才可望事隔七年再稱霸西甲。不過，對手班主正是曾效力皇家馬德里長達五年、鼎鼎大名的巴西傳奇球星朗拿度（圖），據悉他今周較早前曾與前球會會長佩雷斯取得聯繫，已勒令球隊要全力阻止馬體會封王。

《馬卡報》引述，「大哨」朗拿度一直與當年為組建「銀河艦隊」將他簽下的佩雷斯關係友好，也經常保持聯絡。皇馬想後上奪冠，除了周六要戰勝維拉利爾，還要靠華拉度列幫手擊敗馬體會才可達標。縱使要一支現居聯賽尾二的球隊打倒榜首之師，並不現實，但護級尚存一絲希望的華拉度列絕不輕易放棄，而且朗拿度也正受壓，原因是該隊球迷不滿今季成績，球迷會已去信大哨，要求他不論球隊降班與否，都要更明確規劃球會未來的定位及方向。

報道指大哨近日除了聯絡佩雷斯，也有與舊隊友施丹溝通。有傳施丹可能季後會第二次卸下皇馬的教職，而他的另一位昔日隊友、前皇馬門將卡斯拿斯就表示：「就算皇馬最後失冠，也沒有人可批評施丹。他替球隊所取得的成就令人難以置信，只有極少數人可以做到。」

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