利物浦周日會在英超煞科戰，於主場迎戰水晶宮。由於英國疫情持續緩和，今仗將可有過萬名球迷入場，為仍要搶分爭取保住前四席位的紅軍打氣。利物浦領隊高普直言對球迷能夠重返球場感到興奮，但他同時警告，今仗將會是水晶宮老牌領隊鶴臣的告別戰，對方肯定不會輕易就範。

「足球是一項建基於激情的比賽，我們之前要孤軍作戰，如今可有一萬名球迷入場打氣，實在是最好不過了。」高普說。對於首循環曾作客大勝水晶客7:0，高普認為參考價值不大，他又指紅軍爭取歐聯入場券的主動權在手，只會集中精神應戰，務求全取三分。他說：「我們只需要在這場比賽勝出，當然，大家都知道一定要付出一番努力。按照目前的情況來看，主動權在我們手裏，所以我不認為我會要理會（其他賽事的戰果）。現在還不是慶祝的時候，我們要全神貫注踢好餘下95分鐘的比賽。」

「成功（取得歐聯資格）的話當然好，形勢真的很刺激。經過一整季比賽後，球員都累了，但目前的情況還好。就讓我們傾力一戰吧，再加上場內一萬名充滿正能量的瘋狂球迷，我真的是急不及待了。」高普續道。

曾經執教利物浦的鶴臣，早前已宣佈會於今季後離開水晶宮，高普相信客軍將會爭取以勝利送別這位73歲教頭。他說：「我肯定水晶宮球員會在鶴臣領軍的最後一仗全力爭勝。這將會是一場緊湊的比賽，當你要爭奪歐聯入場券，比賽一定會相當緊湊。」

利物浦目前與李斯特城同樣是37戰得66分，但以四個得失球差優勢壓倒對方，排在聯賽榜第四位。李城在煞科日會於主場迎戰熱刺。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波