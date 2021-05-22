衞冕的湖人周日就會在季後賽西岸首圈第一回合，作客出戰二號種籽太陽，勒邦占士（LeBron James）承認必須發揮出最佳水準，才有機會擊敗其老友基斯保羅（Chris Paul、CP3）。

LBJ與CP3自中學時期已是好友，但兩人從未在NBA季後賽碰頭，占士表示會參考以往跟朗度（Rajon Rondo）及祖蒙特格連（Draymond Green）對戰的經驗，研究如何對應以保羅為首的太陽。

「那（面對CP3）就好比跟朗度或祖蒙特格連進行一個系列賽。他們既擁有超凡的智商，同時又是勇悍的鬥士。」LBJ說。「以往每次跟朗度對壘，我都知道自己不僅要打出A級表現，就連頭腦也是一樣，跟祖蒙特格連與勇士對戰亦然。我有跟這兩位球員對戰的經驗，這對備戰CP3有極大幫助，因為我知他擁有超高的籃球智商，同時亦是一位鬥心很強的球員。」

太陽今季得到基斯保羅加盟後，表現猶如脫胎換骨，相隔11年來首度晉級季後賽之餘，更以聯盟第二佳的51勝21負常規賽戰績，成為西岸二號種籽，反觀湖人在連串傷兵問題困擾下，就只能透過附加賽取得七號種籽資格。不過，外國博彩公司Caesars Sportsbook就把湖人看高一線，將該隊晉級的賠率定為1.65倍，而太陽則有2.3倍。

然而，太陽並沒有因為被看輕而感到不悅。「大家都知道這些，但說到底，我們的計劃是打好全場48分鐘比賽。有人想過在這個縮短了的賽季，我們可以取得51勝嗎？我相信沒有，那為何我們還要在意其他人說甚麼呢？」太陽主教練蒙迪威廉士（Monty Williams）說。

對於在首圈便要遇上由占士率領的湖人，蒙迪威廉士強調太陽眾將完全沒有倒楣的感覺。「我們並沒有感到不快，大家都很期待出火併湖人。渴望的東西總在難關背後，而我們眼前的難關就是湖人。」他說。

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