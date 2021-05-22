西甲最後一輪，今晚12點將會同時上演7場賽事，當中會定出聯賽冠軍和降班球隊。榜首馬德里體育會作客尾二的華拉度列，今仗馬體會只要贏波就不用理會同市宿敵皇家馬德里的戰果，即可自2014年後再次捧起聯賽冠軍。

綜觀今季馬體會的爭冠過程，一直甚少有淋漓盡致的大勝，大多比賽均屬「魚生粥」僅熟，贏一球起兩球止。對手華拉度列現時僅得31分位列尾2，落後安全線的侯爾斯卡兩分，球隊要寄望侯軍及尾三的艾爾切同時失分，而自己又全取三分才可望護級成功。可惜最後一輪遇上決心爭冠的馬體會，華軍來季留在西甲的機會可說微乎其微。而皇馬賽前只落後馬體會2分，今仗先要擊敗維拉利爾，而馬體會失分，他們就能憑較佳對賽成績封王。

除了冠軍外，今晚亦會定出降班的最後兩隊球隊，由於伊巴已篤定降班，餘下兩席將會在侯爾斯卡、艾爾切和對馬體會的華拉度拉中定出。

在神射手方面，美斯雖然今仗休戰伊巴，但他以30個聯賽入球排神射手榜第一位，第二位效力維拉利爾的謝拉特摩蘭奴只有23球，但今仗要作客皇馬，相信超過美斯的機會不高。

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