【名家足路】

西甲今周煞科，焦點當然落在冠軍之爭；榜首馬德里體育會若今晚作客擊敗華拉度列便可重奪冠軍，考慮到該隊近期越戰越勇，有力作客大炒11場不勝的華拉度列稱王，撐馬體會開出「讓球主客和」[-1]的「客勝」。

今季西甲要到最後一輪才決出冠軍，馬體會只要在華拉度列身上全取三分，便不用理會皇家馬德里對維拉利爾的戰果，至於巴塞隆拿上場對切爾達反勝為敗，已宣佈無緣爭標。

馬體會此戰乘上場反勝奧沙辛拿的氣勢，出戰尾二的華拉度列仍有相當把握。兩隊除實力有一大段距離，由施蒙尼帶領的馬體會季內一直展示爭標決心，球員落場有無比鬥志，上場便憑後勁反勝，取得重要三分。

華度護級形勢被動

雖然馬體會踏入下半季曾陷低潮，但在季尾最關鍵戰役：作客巴塞隆拿力保不敗後，球員信心有所提升。當中幾名主力攻擊球員，近期也有好表現，尤其恩歷克卡拉斯高可說是進攻泉源，以華拉度列的防守力，實在難以抵擋馬體會進攻。

近季一直在下游掙扎求存的華拉度列目前排在尾二，此戰除要擊敗馬體會，還要望艾爾切及侯爾斯卡齊齊失分，球隊護級形勢極為被動。據報，有華拉度列球迷賽前公開提出要與班主之一的朗拿度對話，多少反映球迷有多不滿。

皇馬上場一球小勝畢爾包後，保住一絲爭標希望，今日對有歐霸決賽後顧的維拉利爾，前線以近況仍勇的賓施馬領軍，有把握全取三分。

文：鄭兆聰