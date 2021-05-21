周六西甲最後一輪，榜首馬德里體育會作客尾二的華拉度列。今仗馬體會只要贏波就不用理會同市宿敵皇家馬德里的戰果，即可自2014年後再次捧起聯賽冠軍。然而，觀乎上輪馬體會主場久攻不下更險失分，今仗亦可能遭遇同樣狀況，未必贏得多，讓一球/球半寧撐下盤，博馬體會贏盃輸盤。

因維拉利爾提出要求更多休息時間備戰歐霸盃決賽下，西甲爭標及護級相關的比賽由原定的下周日提早至周六上演，現時領先次席皇馬兩分的馬體會佔盡優勢。不過，上輪主場鬥無欲無求的奧沙辛拿，馬體會雖然全場圍攻，但埋門一腳水準欠奉，遲遲未能開紀錄下，更一度被對手入球領先，幸好最後階段有左閘雷蘭洛迪及蘇亞雷斯建功才避免失分厄運。

馬體會今季大勝不多

綜觀今季馬體會的爭冠過程，一直甚少有淋漓盡致的大勝，大多比賽均屬「魚生粥」僅熟，贏一球起兩球止。是役除了中堅史提芬沙域停賽，其餘主力包括隊長佐治高基，近期狀態不俗的馬高斯洛蘭迪及恩歷克卡拉斯高等相信將繼續擔正。另一考慮因素為如此決定性的比賽，落場球員必定背負極大壓力，表現走樣難免，加上施蒙尼領軍風格以穩為主，最終或會小勝對手，成功重奪失落多年的聯賽冠軍。

至於對手華拉度列現時僅得31分位列尾2，落後安全線的侯爾斯卡兩分，球隊要寄望侯軍及尾三的艾爾切同時失分，而自己又全取三分才可望護級成功。可惜最後一輪遇上決心爭冠的馬體會，華軍來季留在西甲的機會可說微乎其微。

華度大輪換表現飄忽

華拉度列近期狀態低迷，近3輪全敗失足9球，上輪鬥皇家蘇斯達更僅半場就失四球。不過，全場下來華軍的攻門比皇蘇更多，大敗與決心搶攻造成後防空虛不無關係。近期華軍另一有趣地方是正選陣容經常大輪換，上輪鬥皇蘇與前一輪鬥維拉利爾的正選陣容就有10個變動，亦是影響成績的因素之一。

最後一輪面對必定從開賽就搶攻的馬體會，料華軍亦不可能壓前鬥攻，相信會穩守為主等待機會。雖然球隊近23場只贏1場，不過對前列球隊甚少大敗，季內最近一次鬥皇馬及巴塞亦只輸一球，鬥西維爾更成功摸和對手，即使形勢比人弱亦未必會遭大炒。

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