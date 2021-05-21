𠵱家喺日職執教緊嘅本土教練之中，有唔少都係以往好出名嘅日職球星，其中一位就係啱啱喺今個星期俾大阪飛腳炒咗嘅宮本恒靖，呢位前國本國家隊隊長先後踢過兩屆世界盃，球隊今季表現就跌晒watt，𠵱家仲要處於護級邊緣，所以都冇辦法唔落鑊。

另一位做緊教練嘅前日本國腳就係上個月開始執教鹿島鹿角嘅相馬直樹，呢位前日本左閘球員時代雖然冇旅歐經驗，不過當年佢踢1998世盃外圍賽嗰陣獲得好高嘅評價。相馬直樹過去嘅執教經驗都幾豐富，今次教番鹿島，自佢擔正後球隊已經連續10場未輸過。

帶領川崎前鋒贏過三次日職冠軍嘅鬼木達，球員時代嗰陣唔算太出名。佢就憑住着重溝通嘅執教方式贏得球員嘅信任，再加上近年球隊陣容攻守平衡，成績自然好啦。

川崎前鋒今個星期就會同榜尾嘅FC橫濱上演神奈川打吡，今場可以話係攻力最強對防守最弱球隊嘅賽事。前鋒今季未輸過兼場場有波入，今場對住聯賽失球數字最多嘅橫濱相信都係大炒格，入球中位數[3.5球]「大」怕且都可以順利開出。

另一場FC東京對大阪飛腳，大阪換帥之後表現都係冇乜起色，相反近7戰只係贏過1場嘅東京主場出擊經常有入波，今場點都睇高一線，撐主W。星期六仲有一場心水係鳥棲砂岩對鹿島鹿角，鳥棲近期表現回落，未必頂得住鹿島，客W分頭唔錯博得過。

文：薰爵

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