熱刺多年來苦無錦標，前鋒哈利卡尼早兩天接受名宿加利尼維利的節目專訪，親口承認不想在職業生涯尾聲，才後悔手上空空如也，又不確定自己會終身留效熱刺，言下之意即是有離隊打算。據悉熱刺主席利維對這位射手如此高調討論自己的去留，感到非常不滿。

卡尼在訪問中亦表示自己可以決定未來，甚至暗示利維收到1億鎊報價的話，說不定也會賣走他，皆因自己再過多一兩年，已未必值這個身價。利維認為卡尼這番說話有欠尊重，而且因為近期他離隊的傳言甚囂塵上，選擇此時出來公開談論自己去向，有損球隊軍心。

自從卡尼公開承認有離隊意願後，曼市雙雄主帥哥迪奧拿與蘇斯克查，都曾就會否洽購卡尼發表過言論，而周五就輪到車路士領隊杜曹被問及相關問題。這位德國籍主帥表示：「假如你發現世上有一個教練不想他的球隊擁有哈利卡尼，記得致電告訴我，我會很想知道他有何得分和進攻的獨特見解。人人都愛哈利卡尼，但他與熱刺有長約在身，我們不想介入一些有欠尊重對手的言論。」

在杜曹出席英超賽前記招前，才有傳言稱車路士正準備利用譚美阿巴謙、阿列沙巴拿加及赫臣奧杜爾3將，另加現金向熱刺求購哈利卡尼。

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