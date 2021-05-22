世界排名第三的羅馬尼亞女將哈蕾普宣佈，因為左腳小腿受傷，無緣參戰本年度法國公開賽。

現年29歲的哈蕾普，早前在意大利公開賽女單次圈出戰姬芭時，因為小腿受傷棄權，經檢驗後證實肌肉撕裂。「懷着沉重的心情，我宣佈退出本年度的法網。很不幸地，我的左邊小腿肌肉撕裂，需要多一點時間才能復元，無奈時間實在太緊迫了。作為一位運動員，退出大滿貫賽事絕非我所願，但這是正確與唯一的選擇。」她在Twitter寫道。「未能到巴黎參賽，令我感到非常失落，但我會集中精神爭取盡快康復。」她又表示，期望在22年再次出席這項泥地賽。

哈蕾普曾三度打入法網女單決賽，並於18年擊敗美國的史堤芬絲封后，贏得個人首項大滿貫女單錦標。她去年亦成功打入第四圈，但卻不敵最終成為冠軍的波蘭球手絲維迪克。今屆法網將於5月30日揭幕。

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