Win or Go Home，NBA周五附加賽西岸第八的勇士主場鬥灰熊，兩隊為岸區最後的季後賽席位打生死戰。勇士球星史堤芬居里（Stephen Curry）在灰熊極嚴密防守下仍轟下39分，加上奇兵普爾（Jordan Poole）貢獻，落後的勇士最後把比賽逼入加時。惟加時勇士遭灰熊小將摩蘭（Ja Morant）接連得分，最終負112:117無緣進入季後賽，季後賽16強球隊於今仗後則全部誕生。

勇士首場附加賽不敵湖人後，今仗為他們爭入季後賽的最後機會，是役勝出一隊即可晉級成為西岸八號種籽。兩隊今場打得非常緊湊，咖喱仔作為勇士進攻重心，早被灰熊部署針對性的防守，其他隊友亦未入狀態，即使他首兩節射入17分，勇士半場仍落後62:49。換邊後咖喱仔一度領軍追平82:81，末節又被灰熊小將摩蘭拉開比數，但勇士未有放棄，普爾於完前場關鍵時刻博到三分犯規，兼交出助攻予域堅斯（Andrew Wiggins）入球，勇士追平99:99逼入加時。

惟加時階段變成摩蘭的個人表演時間，他於最後4.5秒放入漂亮拋投後，勇士已被拉開109:114。即使普爾餘2.2秒再入三分追近，咖喱仔已被換離場，他們完場前再被灰熊博到And-1，奮戰全場的勇士最終以5分之差告負，無緣晉級季後賽。打出NBA生涯代表作的摩蘭，今場交出35分6籃板6攻和4偷球，助灰熊擊敗勇士成為西岸八號種籽，結束三年季後賽荒，他們季後賽首圈會對陣一哥爵士。而NBA附加賽目前已經全部完成，東岸最後兩個季後賽席位經過附加賽後由塞爾特人及巫師取得，西岸方面就分別由湖人和灰熊奪得，NBA季後賽16強戲碼全部誕生。季後賽將在香港時間明早開鑼。

東岸種籽排名及對賽（括號內為種籽排名）

（1）76人 vs （8）巫師

（2）網隊 vs （7）塞爾特人

（3）公鹿 vs （6）熱火

（4）紐約人 vs （5）鷹隊

東岸種籽排名及對賽

（1）爵士 vs （8）灰熊

（2）太陽 vs （7）湖人

（3）金塊 vs （6）拓荒者

（4）快艇 vs （5）小馬

資料來源：NBA.COM

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