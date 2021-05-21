提早締造德甲九連霸的拜仁慕尼黑，周六煞科戰主場迎擊奧格斯堡。今仗是拜仁教練費歷克等人的告別戰，射手羅拔利雲度夫斯基只要再入一球，就可獨享單季最多德甲入球紀錄，只不過博[-3]「主勝」未必穩，倒不如取[4.5球]「大」。（球賽編號：星期六20；今日9:30pm開賽）

文：盧卡東尼

拜仁兩周前藉次席的RB萊比錫敗給多蒙特，未進行該輪對慕遜加柏的比賽前已封王，但之後照在主場贈對手六蛋，利雲度夫斯基就在該仗連中三元。球隊上周作客弗賴堡兩度領先下被對手追和，但羅拔佬依然在該仗添進賬，追平「轟炸機」武勒單季德甲入40球的紀錄，也代表只要今仗再有斬獲，就可以成為德甲史上單季最多入球的球員。面對無欲無求的奧堡，羅拔佬憑今季平均每59分鐘就入1球的效率，相信這個目標不難完成。或者他不只想超越名宿，更想挑戰自我極限，絕不似會一達標就草草「收工」，全力爭取更多入球。

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梅拿勢再奪助攻王

德甲金靴獎連續第四年落入羅拔佬手上，助攻王名銜如無意外也會連續第二年由湯馬士梅拿獲得。這位剛獲德國國家隊重召的31歲中場，今季有18球助攻，還差三次就可追平上季個人所創的高峯，相信也不會輕易放過這機會。

今仗是拜仁教練費歷克、老將謝路美保定及阿拉巴等人的告別戰（見另文），基拿比及利萊辛尼等翼鋒也期望有好「收尾」，今場除中場哥列斯卡、停賽的後防小將尼安素高亞斯與長期傷兵杜格拉斯哥斯達未能候命外，拜仁其餘戰將都無大礙。

奧堡已上岸或對攻

奧格斯堡今季意外在開季取得兩連勝，及後打回原形，更曾在去年12月中至今年2月期間，9場聯賽得2勝7負劣績，幸好在上周關鍵時刻，主場2:0戰勝護級對手雲達不來梅，得以提早上岸。奧堡對上六次來到拜仁的安聯球場，有五次皆落敗，16/17球季更大敗0:6；雖然上季造訪只負0:2，今季首循環在主場的交鋒也僅輸一球，但現時已沒護級負擔下，也不會踢得太保守，可能會採取更開放的戰術與拜仁對攻。拜仁今季的失球數字是繼08/09球季以來最多的一季，已累計失了42球，今場對奧堡再有漏洞並不意外。

奧堡攻擊線仍有安達夏恩、馬高列治達及尼達列治拿等壓陣。拜仁除上季煞科戰以4:0大勝禾夫斯堡，再之前三季都與對手互有入球，總入球俱達五球或以上。另外，今場難得放寬禁令有250名觀眾入場，預計雙方都不會想悶戰收場，總入球[5球]或[6球]也可捧，回報更高。