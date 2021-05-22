港超聯明日將上演冠軍終極一戰，傑志與東方龍獅將於香港大球場交手，傑志賽和即可衞冕，東方若贏波亦可順利封王。賽前足總向人氣組合ERROR成員保錡及部份網絡紅人送上精品，並邀請他們入場觀賽，話題十足。

明日一戰，足總稱已邀得部份網絡紅人入場觀戰，其中保錡及「啱Channel」成員Ah Gi均在社交平台發放片段，指已收到足總禮物和門票，料兩人明日將會入場。保錡最近被網民翻舊聞，指他年少時曾於五人足球賽擔任守門員，對陣現任東方主帥李志堅帶領的梁冠聰等「堅家軍」。事實上，保錡與蘋果體育亦甚有淵源，早在他參加全民造星前，就曾為本報拍攝俄羅斯世界盃的宣傳片，出演茶餐廳侍應一角，與丘建威、鄭兆聰和何輝有對手戲。

另外，傑志今日發佈宣傳短片，除了繼續用上今季宣傳口號「志在堅持」外，又在帖文標籤引用近日被瘋傳的《ERROR自肥企画》名句：「#致一直還在堅持的人」。

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