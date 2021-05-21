標準流浪周六下午4時在小西灣運動場上演港超聯護級組「雙料娛樂」頭場，乘上場狂數晉峰的餘威，乘勝狙擊冠忠南區，爭取向護級組首名的目標邁進。

今季爭標及護級組重現本地頂級聯賽，兩組也出現不少「驚喜」賽果，除理文連勝東方龍獅及傑志兩支爭標隊；流浪在護級組首輪以6:0大勝晉峰，而流浪大勝後，目前15戰14分，1分落後於南區排第6；如此戰能夠擊南區便可升上級組首位，在爭護級組冠軍的20萬獎金的形勢上可佔主導位置。

上場復出的中場盧均宜表示早段未能適應草地，傳送經常斷纜，不過球隊有很強的爭勝心，他說：「最高興是保持不失球，喜見年輕球員在防守上有明顯有改善及進步，希望可以三連勝完成球季。」烏克蘭守門員奧利斯將續把守最後一關。

南區護級組首戰憑列文及夏志明建功，以2:1擊敗愉園，目前15戰15分排首位，該隊主力前鋒夏志明因已入選港隊，準備隨隊赴巴林應付世盃外餘下三場賽事，將不會在煞科日對晉峰上陣，相信球隊將把握今日強陣出戰的機會全力爭勝。

季尾簽入林柱機的南區過去兩場除保持強橫鬥志，中場組織及控制也有改善，惟反擊及把握機會上還有改善空間。南區主教練兼球員列文表示，球隊餘下目標是盡力踢好餘下每一場，爭取以最佳排名完成賽季。南區季內在聯賽兩對流浪錄得1勝1和，首循環踢成3:3，次循環南區險勝2:1。

至於尾場6時30分愉園對晉峰，前者上場對南區表現每況愈下以至六連敗，此戰面對上場慘敗的晉峰也不易反彈。兩隊季內已四度交手，愉園在菁英盃兩勝，但晉峰轉戰聯賽則雙殺愉園。

港超聯護級組周六賽程

4:00pm

標準流浪vs冠忠南區（小西灣運動場）

6:30pm

愉園vs晉峰（小西灣運動場）

票價：$80及$30（長者及學生票）

球迷入場前可在網上填寫健康申報表：https://www.hkfa.com/covid19/form

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