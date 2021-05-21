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難關重重：字母哥冇「火」　公鹿唔樂觀

1小時前
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作者 : 港生

NBA季後賽於香港時間下周日開打，深夜2點頭炮就有上2季常規賽MVP、公鹿球星「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）登場，率領球隊出戰上季東岸冠軍熱火。

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公鹿在「字母哥」的帶領下，過去8季有6次能打入季後賽。不過，儘管「字母哥」在2019年和2020年都贏得常規賽MVP，但始終未能帶領球隊跨越東岸決賽這道難關。先在2019年以2:4不敵速龍，去季更在季後賽第2圈被今次首圈對手熱火以4:1淘汰出局。

再次面對上屆東岸冠軍的熱火，字母哥就悲觀表示，今季的情況可能和上季分別不大：「我的感覺和去年一樣，可能是上季泡沫形式的緣故，好像任何時候都無法擺脫籃球；當你輸掉一場比賽後，你回到酒店亦要面對擊敗你的球員。我不知道今年會否有所不同，我不會騙你，可能球隊的結局會與上季一樣，誰能知道，故我不會看得自己太高或太低。」

至於上屆總亞軍熱火，雖然今季季初因為主將占美畢拿（Jimmy Butler）受傷缺陣而影響球隊成績，但其回歸亦令球隊的勝率增加，加上他的好拍檔中鋒艾迪巴約（Bam Adebayo）今季表現出色，場均18.7分、5.4次助攻和1.2次搶截都是生涯最好的成績，看看球隊能否如上季在東岸四強一樣，再次擊敗公鹿晉級。

文：港生

NBA季後賽字母哥公鹿 熱火
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