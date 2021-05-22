香港田徑測試賽三首日賽事落幕，張培賢於撐桿跳躍出4米85，以5厘米之差刷新月初創下的香港紀錄，這位「鳥人」賽後指隨成績漸進，舊桿的長度和硬度已不適用，未來須添置新桿，期望盡快躍至5米水平。

28歲的張培賢月初於香港錦標賽單日三破香港紀錄，成績由4米45提升至4米80，今午他壓軸出場，由於對手試跳3米70不果先告出局，他「個人表演」跳4米60一躍而過，再挑戰4米85雖兩度失手，幸第三跳成功過關，成今日比賽惟一一名打破港績的運動員，全場為之鼓掌。其後他改以5米為目標，惟無功而還，無緣更上一層樓。賽後張培賢滿意成績，認為已見進步，「少少哋5cm都叫破咗先。」他指所用長桿只長4米7，長度和硬度難應付更高目標，故將訂購新桿以備未來之用，「今日已經用支最長最硬嘅桿，但跑太快支桿頂我唔住，要再換大約4米9嘅桿，有成績所以要換桿都係個有進步嘅訊號嚟嘅。」由於他現時成績未達體院資助標準的5米30，故訓練及器材開支皆須自付，「用緊嘅一支桿要六、七千蚊支，再上應該要貴啲，睇下報價幾錢啦，都係自己用所以都要自己買架喇。」

跳遠方面，女將俞雅欣續領風騷，她以6米18奪金，惜未能刷新個人保持的6米31港績。今個田徑賽季將近落幕，俞雅欣指成績尚可接受，惟失望未能再破港績，「今個賽季比較突然，少少準備得冇咁充足，都失望破唔到香港紀錄，心入面覺得做到，但把握唔到機會。」季初她受阿基里斯跟腱痛楚困擾，場場上陣前皆要吃藥止痛，她指慶幸季尾擺脫傷患，冀九月全運會能重拾佳態，「全運希望做得返今個賽季原本嘅6米4、6米5目標，至於獎牌就要睇對手表現，呢樣唔係我控制到。」男子組陳銘泰大熱封王，他首跳跳出今季第二佳的7米62，不過他其後五跳皆犯規，未能再創成績。

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