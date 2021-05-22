儘管包括勒邦占士（LeBron James）在內的多位球星，都表態反對舉行附加賽，但NBA總裁阿當施華（Adam Silver）周五重申，賽制能有效防止球隊「擺爛」，所以他個人希望一直保留這個安排。

「希望附加賽成為常規這一點，我從來都沒有掩飾過。」阿當施華說。「我要說服兩班人，首先是30支球隊，而我相信當中大部份也是贊成的。當然，我也理解各支球隊的感受，特別是作為七號種籽的球隊。經過漫長的球季後，最終有機會無緣參加季後賽，這種感覺我是明白的。不過與此同時，各隊也意識到在球季最後一個月及附加賽期間，我們得到了額外的關注，證明這個賽制是有價值的。」

「當然，另一群要說服的人就是球員。舉例說，有一位身為工會執行委員的球員，昨天對我說他很喜歡附加賽，但認為賽制有機會引致少許不公平的狀況。例如假設你是排第七位的球隊，而且在場數上大幅拋離八號種籽，但卻可能因為輸掉兩場比賽而緣盡季後賽，看起就好像有點不公平。」施華續道。

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