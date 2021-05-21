周六上演2場英冠升班附加賽4強次回合賽事。打頭陣由賓福特回到主場再鬥般尼茅夫，力圖收復首戰落後0:1失地。賓福特在附加賽展開前保持連續12場聯賽不敗，主場出擊可投予信心一票，讓平/半捧上盤。

般尼茅夫在今季英冠最後三場聯賽全敗兼沒有取得任何入球，到周一附加賽藉丹祖馬攻入全場唯一入球小勝賓福特。賓福特在上季同樣打入附加賽可惜在決賽不敵富咸，未能創球會歷史首戰英超，一年後再有衝超機會，今次在主場出擊不容再失。

賓福特在季尾狀態不俗，最後4場聯賽全勝兼保持12戰不敗，單計主場亦已連續八場不敗，近5戰僅失1球。賓福特今場陣容相當完整，今季英冠攻入31球成為神射手的艾雲東尼領銜鋒線，加上今仗在地頭作賽，至少有力收復首回合落後一球失地，值得支持。

同日另一場英冠附四強次回合賽事，史雲斯在首回合1:0作客小勝班士利，今場回到地頭作賽晉級形勢甚佳。史雲斯一球在手今場定必先求穩守，今仗敲入球[2.5球]「細」。

賽制：不設作客入球優惠。若在次回合法定90分鐘後，兩回合總比數打和，就在次回合加時；若加時沒有入球，則互射12碼決勝。

文：何西