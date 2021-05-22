冠忠南區今午在港超聯護級組第二輪賽事憑港隊前鋒夏志明補時4分鐘近門建功，以2:2逼和標準流浪，在爭逐第5名上有繼續有主導權。

雖然足總將賽事延遲一小時開賽，但兩隊在小西灣運動場炎熱環境，初段踢來慢熱，而上場大炒晉峰的流浪佔上風，南區則等機會反擊。28分鐘，南區中場積施利撞開流浪守衞基藍馬傳交史提芬彭利拿施射，可惜稍欠角度被流浪守門員奧利斯擋出。

流浪上半場段圍攻南區，戰至43分鐘，南區守衛陳港斌禁區內踢跌流浪劉智樂，球證判罰12碼，盧均宜主射入網，流浪領先1:0。補時1分鐘，流浪陳肇鈞禁區施射被南區守門員蔡子濤擋出，林嘉緯左路截得來球路傳近柱，祖連奴頂入成2:0完上半場。

南區下半場作出三個調動，主教練兼球員列文與陳港斌及許宏鋒退下火線，換入陳凱柏、林樂勤及唐道碧，而下半場開賽僅一分鐘，川瀨浩太便接應傳中頂入追至1:2。兩隊之後互有攻守，各有入球機會，南區前鋒「子彈」夏志明在補時4分鐘近門建功，助南區追成2:2完場，搶得寶貴1分後，16戰16分排護級組首位，而流浪16戰15分。南區守衞比圖賽後表示和波令球隊有機會達成以第5名完成賽季的目標，而球隊餘下對晉峰將以同樣的態度爭勝。

南區主教練列文賽後謂：「流浪完半場時以為勝券在握，在足球上這是錯誤，因為南區如下半場能找到入球便有機會改變賽果，而半場作出三個調動，很高興隊最終搶回一分，在爭第5名上處於主動位置。」夏志明下周隨港隊到巴林戰世盃外將不會在30日對晉峰的護級組煞科日上陣。

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