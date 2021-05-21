周六西甲最後一輪賽事，無緣爭冠的巴塞隆拿作客挑戰已篤定降班的伊巴。由於今場煞科戰已變成巴塞的例行公事，因此主將美斯已經獲教練朗奴高文批准提前放假，不必隨隊出戰伊巴的賽事。雖然巴塞有不少球員面臨停賽以及受傷的問題，但整體實力仍較伊巴佳，今仗要全取三分完季難度不大，可捧「讓球主客和」[-1]的「客勝」。

上輪巴塞在主場被切爾達反勝2:1後，已經確定與今季西甲冠軍無緣，因此最終一輪美斯及小將柏迪就獲得提早放假的機會。雖然前場缺少了首席射手美斯，惟巴塞陣中仍有基沙文、奧士文尼迪比利以及巴夫韋迪在陣，而且迪比利在兩隊首循環交手時亦有進賬。後防方面，表現不穩的基文迪朗格勒需要停賽，不過中場大將法蘭基迪莊今仗復出，料可與布斯基斯及列基佩治鎮守中場中路，面對榜尾的伊巴可望贏波而回。

伊巴上輪以1:4慘遭華倫西亞大炒，由於對賽成績較差的關係，因此已經提前宣佈降班，即使現時今仗可以排出完整陣容應戰，但戰意成疑。伊巴今季為西甲球隊中主場成績最差的球隊，18輪主場只贏過2場，而且只有12個入球，加上近6次主場對陣巴塞，錄得1和5敗的戰績，今場難擋巴塞。

文：王杰