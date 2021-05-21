巫師周四在NBA附加賽，於主場以142:115大勝溜馬，成為東岸八號種籽。雖然巫師在季後賽首圈挑戰1哥76人，惟球隊在雙衞韋斯卜克（Russell Westbrook）與比爾（Bradley Beal）帶領下，不少NBA名宿認為他們有望創一番佳績。

巫師今場93投54中，命中率達58.1%，更有六名球員得分上雙，比爾攻入全場最高的25分，韋斯卜克亦交出18分、15助攻及8籃板。巫師闖入季後賽後，首圈將遇上76人。儘管76人有今季最佳防守球員的最後三強候選人賓西蒙斯（Ben Simmons）坐鎮，但曾協助火箭贏得兩屆總冠軍的堅尼史密夫（Kenny Smith）認為，這位澳洲後衞將無法好好看管雙衞：「我不認為他可穩定地在外線守住韋斯卜克或比爾。1、2個攻勢還可以，但如要全場緊盯是不可能的，事關他倆實在太靈活多變。」

名宿奧尼爾又認為，雖然76人牌面實力佔優，但只要雙衞能夠發揮出最佳水準，巫師仍有力創造「黑八奇蹟」：「韋斯卜克與比爾一定要打出最佳水準，而且每一場也要這樣，做好每一個攻勢，把得分推高，那他們就有機會。」

另外，周六勇士會在主場迎戰灰熊，上演最後一場的NBA附加賽，兩隊將決出誰能趕上季後賽尾班車，在季後賽首圈對上西岸第一的爵士。（ViuTV 99台今日9:00am直播）

文：王杰