周二法國國家隊公佈了歐國盃的26人大軍名單後，最令人驚喜的是皇家馬德里前鋒賓施馬事隔近6年重返高盧雄雞，與另一名前鋒基奧特力爭一個正選席位。從周六法國隊再公佈的歐國盃球隊球衣號碼中可見，基利安麥巴比、基奧特以及基沙文等人號碼仍然未有改變，反而回歸的賓施馬就由本來的10號改穿19號，令外界懷疑這名33歲鋒將在這次歐國盃中難踢正選。

這次歐國盃的球衣號碼與2018年世界盃時變化並不大，麥巴比以及基沙文兩大主力約定身披10號以及7號球衣，至於今季在車路士上陣機會不多的基奧特，仍然獲得9號球衣。相反與教練迪甘斯「破冰」後重返國家隊的賓施馬，對上一次為法國征戰時仍然身穿10號球衣，惟現時這個號碼已落在麥巴比身上，令賓施馬需要改穿19號。另外本來身穿5號球衣的巴塞隆拿後衞烏姆迪迪，這個號碼就交到隊友基文迪朗格勒的手上。

雖然賓施馬在近幾季成為了皇馬唯一可靠的入球來源，因此這次回歸對法國而言絕對是一件好事。不過目前仍未知道迪甘斯會如何排兵佈陣，從此前法國隊的比賽可見，預計基沙文以及麥巴比將會穩佔前線的兩個正選席位，至於賓施馬就要與基奧特爭奪一個9號位，惟賓施馬已經多年未有入選國家隊，要與隊友培養默契有一定難度，假如他要力壓基奧特在歐國盃擔正的話，相信在歐國盃前夕兩場友誼賽的表現，將會成為賓施馬能否踢正選的關鍵。

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