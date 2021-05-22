愉園今晚在港超聯護級組尾有隊長盧斯安奴下半場連中三元，加上米基爾梅開二度，連同艾迪比帝及查理史葛的入球，以7:2反勝10人應戰的晉峰，終止連敗走勢，而晉峰在護級組兩戰全敗，共失13球，防線是全面崩潰。

護級組第二輪變繼在小西灣運動場進行雙料娛樂，吸引到726名球迷入場，而賽前六連敗的愉園爭取反底，是強出戰，而戰至13分鐘，上場慘敗0:6的晉峰有守門員林俊杰於13分鐘被撞傷倒地，球證廖國文未有吹停賽事，愉園潘沛軒射入，不過廖國文改變主意，判愉園犯規在先，入球無效。20分鐘，愉園米基爾主射罰球，直彎入網，愉園領先1:0。兩分鐘，晉峰快馬費利普薩接應傳送頂入扳成1:1。晉峰在40分鐘反擊，費利浦薩接應羅俊仁傳送射入，助晉峰反先2:1完半場。

易邊後，晉峰在58至63分鐘內連失三球，當中盧斯安奴連入兩球，艾迪比帝也有一球進賬；由勝變敗在晉峰戰至69分鐘更有費利蒲薩兩黃一紅被逐。人多打人少的愉園之後由米基爾、盧斯安奴及查理史葛各入一球，助球隊以7:2狂數晉峰，16戰12分，但仍排包尾，而晉峰同分以較佳對賽排第7位。晉峰中場茹子楠賽後指，球隊爭勝決心不足，取12分後，球季像已結束。愉園隊長盧斯安奴賽後表示，很高興可球隊可回到勝軌，並助球員生涯首次中三元。

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