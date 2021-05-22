足總早前向傳媒透露，今季港超聯護級組冠軍可獲足總副主席黃良柏私人贊助20萬元作獎勵，不過，足總今日在冠忠南區於護級組第二輪賽事以2:2逼和標準流浪後回應護級組賽制時，20萬獎金只計算護級組6場戰績，首次循環成績不會累計在內，即一賽有兩制，故有可能護級組冠軍未能贏得特別獎金的情況。

今季港超聯增設第3循環，即進行中的爭標組及護級組，當中為提升護級組競爭性，南區會長兼足總副主席黃良柏私人贊助20萬元作為護級組冠軍獎金。當各隊以為該20萬元獎金是護級組首名，即聯賽總排名第5名獲該特別獎金，而南區今日在港超護級組逼和流浪後向足總查詢賽制，足總回覆只計算護級組6場賽事成績。

護級組經過四場賽事後，南區與流浪同樣1勝1和，前者16戰16分居護級組之首，以1分領先第2位的流浪，晉峰及愉園同樣16戰12分排3及4位。如只計護級組，南區與流浪同得4分，愉園有3分。

護級組30日進行最後一輪賽事，南區對晉峰，流浪對愉園。南區職球員今表示對護級組有兩賽制表示不知情，而球隊目前可做是最後一戰對晉峰要力爭3分，還要盡力爭取更多球數，再看尾場流浪對愉園出現甚麼賽果。

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