曼聯周日英超煞科戰作客狼隊屬例行公事，主帥蘇斯克查賽前竟憶述他球員時代，曾做紅魔傳奇領隊兼恩師費格遜的「阿四」，幫他提取馬報或西裝。

蘇斯克查周五率領一眾紅魔球員，出席費格遜紀錄片《Sir Alex Ferguson：Never Give In》的首映禮，與恩師重逢。不少人一想起蘇B在費Sir麾下效力的經典一幕，一定是1999年對拜仁慕尼黑的歐聯決賽，這位前挪威射手在補時階段獻2:1絕殺捧盃的片段，但對他本人而言，還有一些趣事令他更值回味。

「我和他彼此住得不遠，所以如果他老人家有時忘記了一些事，好像忘了拿賽馬報章或拿西裝去洗，我就會幫他做。」蘇B表示自己因為尊重費Sir，不介意任他差遣：「有時他會在早上打電話給我，因為他腦裏有太多事情要記，我當然不會怪責他。他奉獻給曼聯的時間是無可挑剔的，我所欠他的實在太多。」

他又補充：「我與他相處的一切東西，或多或少都會記得，我可以記得很清楚他的故事，包括他如何向你說話、如何在更衣室好像風筒一樣，以及他如何搭住你的肩膊安慰你。你想為他效勞，就是你給他的最大讚美。」

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波