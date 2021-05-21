周六鬥奧格斯堡的德甲煞科戰，也成幾位拜仁將士的告別戰。上季帶領球隊問鼎歐聯、德甲及德國盃三冠王的主帥費歷克，季後將與隊內三位老臣子謝路美保定、阿拉巴及查維馬天尼斯一同離隊。

費歷克執教了拜仁18個月，最意想不到是上季能從尼高高華遺下的爛攤子，撥亂反正領軍榮膺三冠王，當中在歐聯封王更是一搔球會七年之癢，在8強血洗巴塞隆拿8:2一仗，也成了他的代表作。有傳費歷克與體育總監沙利咸美錫不和，使他選擇在季後離開，而且他也不愁出路，據報巴塞及熱刺都積極向他招手，但一般估計他會等待德國足總的召喚，取代路維接手日耳曼軍團，而且因為有太多球會對他感興趣，德足總也決定提前在下周和他展開談判。

阿拉巴傳投皇馬

比起費歷克，保定、阿拉巴和馬天尼斯與球會的感情更加深厚，3人都效力了球會10年左右。有傳保定及阿拉巴分別會在今夏與摩納哥及皇家馬德里簽約，馬天尼斯就可能會遠赴美職聯。不過，作為拜仁防線新一代的盧卡斯靴南迪斯，就期望可和下季加盟的烏柏美卡奴正式接棒：「我們有三位非常重要的防守球員即將離開，必須有人承擔他們的角色，我希望我和烏柏美卡奴都有足夠條件填補空缺。」

文：盧卡東尼