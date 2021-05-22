由祖雲達斯外借返拜仁慕尼黑的巴西翼鋒杜格拉斯哥斯達，已同意來季會再以借將身份，回流巴甲效力母會甘美奧。

杜格拉斯哥斯達與祖雲達斯的合約至2022年夏天屆滿，但他來季會借返甘美奧效力，似乎也代表這位30歲的翼鋒可能不會再穿上斑馬兵團球衣作賽。祖記在官網證實這宗交易已達成，離開巴西闖蕩歐洲11年後，哥斯達終於重返家鄉。

不過，他今年借返另一前球會拜仁效力，受傷患困擾下，自2月後就未有再替球隊披甲，直至周六德甲煞科戰對奧格斯堡，仍然要避戰。至於他在祖記的3年多生涯，也同樣受不少傷患纏身，而且經常只能屈居後備，在各項賽事上陣103場，只入了10球。

有趣的是，哥斯達闖歐的11年，每季都有聯賽錦標落袋，包括最早效力薩克達的5座烏克蘭超級聯賽錦標，以及德甲和意甲冠軍也各有3座，算是衣錦還鄉嗎？

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