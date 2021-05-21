先講少少題外話先，恭喜李斯特城力挫車路士，首奪英足盃冠軍，亦都摑咗口口聲聲話球迷只想睇強強對碰同球星、主力搞歐超聯嘅皇馬會長佩雷斯一巴。

澳職唔少教練都係球員出身，好似FC悉尼教練哥列卡，做過好耐澳洲國家隊隊長，墨爾本城教練基斯諾保都係前澳洲國腳，咁啱球員時間最光輝時代，就係效力李斯特城，當時李城只係英冠中下游球隊。

基斯諾保2013年回流澳洲，加盟墨爾本城前身雄心，冇幾耐就退休。不過佢立定決心向教練方向發展，2018年開始做墨城助教，今季更正式坐正。以往墨城都花費唔少擴軍，不過仲未拎到澳職冠軍。基斯諾保難得可以執好呢個弱點，特別佢講求全場壓逼，連占美麥卡倫、格力洛尼呢啲大牌都要逼搶，咁先可以令到對手失誤，產生入波機會，所以墨城今季咁成功，入球量冠絕澳職，基斯諾保功勞好大。

墨城尚餘四輪聯賽，星期六主場對中岸水手，只要墨城全取三分，就落實成為常規賽一哥，墨城上仗收起一眾主力，先至和威靈頓鳳凰2:2失分。今次一眾主力復出，大勝在望，讓一球/球半都唔怕。另外星期六頭場，威靈頓鳳凰主場對西部聯，西部聯嚟到季尾真係散晒，已經連輸四場，鳳凰讓平/半一定要上盤。下星期日方面，珀斯光輝繼續主場出擊，一條心拎三分，有力擊敗FC麥克阿瑟。

文：牽牛

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