美國老將麥高遜周五在PGA錦標賽第二輪賽事，打出低標三桿的69桿，總成績以低標五桿的139桿，與南非球手奧辛杜辛並列榜首。

「我打得很開心，表現亦很好，能夠憑藉好表現躋身周末的賽事，並有很好的爭標機會，我真的很高興。」現年50歲的麥高遜說。

跟首輪賽事一樣，麥高遜周五在頭九洞表現慢熱，雖然有一洞抓下小鳥，但同時亦有三個洞犯下柏忌。不過，他在後九洞站穩陣腳後，再擒下五隻小鳥，最終以69桿完成第二日賽事，跟同日打出68桿的奧斯杜辛並列榜首。

在首日打出69桿的兩屆冠軍高普卡，於第二日的表現非常飄忽，全日雖然抓下兩隻老鷹及一隻小鳥，但同時犯下五次柏忌，只能以71桿（低標準一桿）完成次輪賽事，總成績以140桿排第三。至於在首輪後帶頭的加拿大球手哥利干納斯，在第二日打出超標三桿的75桿，總成績以142桿（低標準兩桿），跌至並列第七位。

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