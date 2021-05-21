周六德甲煞科戰，已提前鎖定歐聯資格的多蒙特主場迎戰利華古遜。自從「蜜蜂兵團」4月於歐聯出局後，回到本土賽事就勢不可擋，各項賽事豪取七連勝之餘，火力亦相當強勁；利華古遜已經肯定獲得來季歐霸資格，惟球隊今仗有多名主力缺陣影響整體實力，考慮到兩軍過去交手不乏入球，今仗可捧[3.5球「]大」。

上周在德國盃決賽大勝RB萊比錫捧盃的多蒙特，近期狀態大勇，加上今仗有機會屬臨時主帥伊甸泰列錫的告別戰，因此即使已拿下歐聯席位，球隊依然希望以一場勝仗作終結。蜜蜂兵團最近5場合共轟入17球，首席射手艾寧夏蘭特對上5輪聯賽貢獻4個入球及2次助攻，就連今季表現平平的查頓辛祖狀態亦回暖，入球能力不成問題。雖然攻力強勁，惟球隊近期防守不算穩健，近3場也失了4球，預計今仗難保清白之身。

另邊廂，排第6的利華古遜錄得2輪不勝，加上目前傷兵滿營，前線主力里安拜尼及艾拿利奧已提早收「咧」，令入球重任落在小將科利安華迪斯身上。主力中堅塔蘇巴與中場拿迪安阿美利又需要停賽，陣容天殘地缺的情況下作客氣勢如虹的多蒙特難有甜頭，2軍對上6次交手也炮製了不少入球，今仗入球「大」值捧。

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