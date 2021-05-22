灰熊周五附加賽擊敗勇士後，搶得西岸8號種籽身份晉級季後賽，季後賽全部戲碼亦已全部決出。季後賽首圈將於香港時間明天早上開鑼，外國博彩公司更新奪冠賠率，東岸的網隊仍是頂頭大熱，而湖人就成為第二大熱門，賠率比種籽排名較高的快艇、爵士等都要熱。

網隊今年初羅致到夏登（James Harden），與K艾榮（Kyrie Irving）及杜蘭特（Kevin Durant）組成三巨頭後已成奪標一大熱門，在進入季後賽之際，更多球迷重注買入網隊，其賠率再進一步被調低。據威廉希爾博彩公司的數字顯示，網隊現時的賠率低至3.2倍。據報目前該公司最大宗的NBA投注，是有人於內華達州投注10萬美元買網隊奪冠，當時其賠率是3.5倍。而另一博彩公司DraftKings，有50%的投注亦是買重網隊最後能贏得NBA總冠軍，可見網隊一被看好。

至於奪冠第二熱是透過附加賽進入季後賽的湖人，他們被看好能夠在首圈擊敗二哥太陽，兼最後成功衞冕，其賠率為5.25倍，比快艇的6.5倍和一哥爵士的8倍都要熱，是過去30季以來首有次7號種籽球隊的奪標賠率比2號種籽還要熱。

NBA奪冠熱門首五位

1 網隊 3.2倍

2 湖人 5.25倍

3 快艇 6.5倍

4 爵士 8倍

5 76人 8.5倍

資料來源：威廉希爾博彩

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