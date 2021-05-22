周六F1摩納哥站上演排位賽，在家鄉出賽的法拉利車手勒卡歷雖然在第三節排位賽的尾段發生意外，導致賽事出現紅旗提早結束，不過仍無阻他做出全場最快的1分10秒346，成功奪得今季首個桿位。紅牛車手韋特本就排第二，平治的保達斯則排第三，只不過七屆冠軍咸姆頓在排位賽當中發揮一般，周日正賽只能夠排第7起步。（now670台今日8:00pm直播）

由於「車神之子」米克舒密加在較早時間的第三節練習賽的尾段撞車，令到車身損毀嚴重無法參與這次的排位賽。在此前上演的練習賽當中，表現一般的平治車手咸姆頓，在排位賽Q1仍然未見起色，只能夠排在第7位，反而他的隊友保達斯就造出全場最快的1分10秒938，在家鄉出賽的法拉利車手勒卡歷慢0.175秒排第二，而第三是紅牛車手韋特本。

直至Q2，勒卡歷就繼續強勢，做出1分10秒597的本節最快，韋特本慢0.053緊隨其後，第三為保達斯，只可惜咸姆頓依然的成績依然未有太大改善，在Q2繼續排第7。直至Q3勒卡歷做出全場最快的1分10秒346，不過在最後階段撞牆，賽事亦立即出示紅旗，變相令這名摩納哥車手成功奪得今季首個桿位，會在周日正賽排頭位出賽。至於韋特本就會排第二，保達斯排第三，只不過七屆冠軍咸姆頓在周日正賽只能夠排第7起步。

賽後勒卡歷就表示：「因為戰車撞在牆上而結束比賽，這實在太可惜了，這種感覺並不一樣。不過與此同時，我對於自己表現感到開心。現時我比較擔心會因為變速箱而被罰，過去我在這裏非常不幸運，所以只可以等待事情的發展。」

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