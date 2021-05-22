香港田徑系列賽–系列賽三今日假將軍澳運動場上演首日賽事，其中黎恩熙在女子跳高造出1.77米，力壓鍾慧欣和鄧伊程封后，香港紀錄保持者楊文蔚僅跳出1.7米得第五，她賽後指自己節奏不穩，九月的全運會亦未知會否獲選出戰。

楊文蔚今日由1.63米開始試跳一躍而過，她之後亦在1.67米順利過關，1.70在第二次試跳完成，但之後未能跳過1.73。今場由黎恩熙及鍾慧欣鬥到最後，黎恩熙在第三次試跳順利跳過1.77米，鍾慧欣三次試跳失敗，以1.73米完成賽事，第三名為成績同為1.73米的鄧伊程。

楊文蔚賽後表示：「練習時表現較好，今日技術上做得不好，亦不集中，不知道是否受炎熱天氣影響。」她指今仗使用七步助跑，之後會準備全程助跑。炎熱天氣下，楊文蔚指最近訓練也有影響，「這幾天喝多了水，今日比賽亦特別帶了冰袋降溫。」全運會將於九月進行，楊文蔚尚未確定會否獲選出戰，田總會在今個比賽後再決定人選。

黎恩熙三次試跳1.81米失敗，她坦言想衝激由馮惠儀保持的1.80米香港U20紀錄，但對今日自己表現仍感滿意：「畢竟疫情和DSE都影響訓練，我覺得與紀錄相差不遠，如再有機會，相信自己可破紀錄。」她在九月將回到美國加州大學柏克萊分校繼續學業，出戰NCAA。1.77米的成績令她與鄧伊程同樣成為今季成績最好香港跳手選手，有機會入選出戰全運會，她表示若成功入選，要視賽期再與教練商討，再決定回美國還是戰全運。

季軍的鄧伊程就表示，今日表現比練習時做得好，但較心急，「每次都有些位置偏差，希望下次比賽時可冷靜一點。」她又指在炎熱天氣下，盡量留在冷氣房熱身，亦不斷以冰水潑身。

今晨其餘賽事方面，俞雅欣在女子跳遠造出6.18米封后，杜婉筠則在女子鐵餅擲出42.42米得到金牌。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波