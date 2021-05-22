NBA季後賽在香港時間明早開鑼，而衞冕湖人首圈G1作客二哥太陽的大戰，就會於後天周一進行。惟球星勒邦占士（LeBron James）與老友基斯保羅（Chris Paul、CP3）首次在季後賽交鋒前，被爆出違反聯盟防疫條例出席私人派對，有機會遭NBA罰停賽10至14天，湖人恐怕大禍臨頭。

占士賽前坦言必須發揮最佳水準，才有機會擊敗球商超高的老友CP3，惟他現時能否出戰季後賽亦成疑問。事關他被踢爆於上周一晚違反聯盟防疫條例，跟饒舌歌星兼速龍死忠Drake及演員米高B佐敦等名人，高調出席私人派對。該派對是占士有份投資的龍舌蘭酒品牌Lobos 1707舉辦的宣傳活動，活動於湖人鬥勇士的附加賽前一天進行，因多位名人分享合照令活動曝光。

雖然現場須出示已接種疫苗證明，或近日的陰性病毒檢測報告才准入場，但聯盟規條禁止球員出席私人聚餐，除非球隊已達到85%球員接種疫苗，才可獲更大自由度，但湖人教練禾高已承認球隊尚未達到85%接種率，占士亦拒絕交待自己有否打針。球員在季後賽時期違反防疫條例，或會被聯盟處罰停賽10至14天，占士上周五就被問此規條會否影響他接種疫苗的決定，他回應：「場外我所做的一切都是為了我家人，99.9%是。場內我要做的，就是為隊友保護好我的身體，我會做所有事情令自己能夠上陣。」記者再直接問占士有否接種疫苗，他以一句「這不是件重要事情」回應。他曾表示會否打疫苗是私人決定，拒絕公開交待。

占士隊友舒路達（Dennis Schroder）早前亦因違禁被停賽十天，他透露過隊中只有他和占士沒打疫苗，但後來卻改稱自己是唯一一人。無論如何，湖人今季經歷占士和安東尼戴維斯（Anthony Davis）兩大球星先後受傷，好不容易才透過附加賽成為西岸七號種籽，現時對手更是有CP3領軍、常規賽戰績第二佳的太陽，占士會否被罰停賽，將成湖人季後賽的關鍵。

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