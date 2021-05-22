今季表現不如人意的利物浦中場拿比基達，據報希望於今個夏天離開晏菲路，到其他球會重新發展，其中一個原因是跟領隊高普看法不一。有報道就指，這位畿內亞中場下季有意轉投西甲的馬德里體育會，但據悉目前未有任何的談判。

2018年由RB萊比錫加盟的拿比基達，今季在各項賽事只為利物浦正選上陣9次，他上一次為紅軍上陣已是上月底鬥紐卡素一仗，之後就因受傷緣故沒有上陣，其表現亦經常受到外界批評。據西班牙傳媒消息指，這位畿內亞中場跟高普的看法不一，令他萌生今夏離隊的念頭，結束自己在紅軍不如意的時光。

據報拿比基達有意轉投馬體會，而球會教練施蒙尼據悉也一直很欣賞他，但他們目前尚未展開任何談判。不過高普就堅稱，拿比基達未來仍會在利物浦，他說：「我要告訴大家，拿比在訓練時表現很好，就跟很多球員都一樣，他操練時狀態是很不錯的，但今季我們需要的是穩定性，當然我們會定時改變一下陣容，但不會是調動7、8甚至9位球員。不過拿比基達在紅軍的長遠未來，在我角度，我會說是yes。」

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