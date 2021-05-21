【本報訊】標準流浪今午四時在小西灣運動場上演的港超聯護級組「雙料娛樂」頭場，乘上場狂數晉峰的餘威，乘勝狙擊冠忠南區，續向護級組首名的目標邁進。

今季爭標及護級組重現本地頂級聯賽，兩組也出現不少驚喜賽果，包括理文連勝東方龍獅及傑志兩支爭標隊；流浪在護級組首輪以6:0大勝晉峰後目前15戰得14分，1分落後南區；如此戰能擊南區便可升上護級組首位，在爭奪護級組冠軍20萬獎金的形勢佔主導位置。

上場復出的中場盧均宜表示早段未能適應草地，傳送經常斷纜，不過球隊有很強爭勝心：「最高興是保持不失，也喜見年輕球員在防守上有明顯進步，希望以三連勝完季。」烏克蘭守門員奧利斯續把守最後一關。

南區在護級組首戰憑列文及夏志明建功，以2:1擊敗愉園，目前15戰得15分排首位，該隊主力前鋒夏志明因已入選港隊，準備隨隊赴巴林應付世盃外餘下三戰，故不會在煞科日對晉峰上陣，相信球隊將把握今日強陣出戰的機會全力爭勝。季尾簽入林柱機的南區過去兩場除保持鬥志，中場組織也有改善，惟反擊及把握機會上還有改善空間。南區主教練兼球員列文表示，球隊餘下目標是盡力踢好每一場，爭取最佳排名完季。南區季內在聯賽2對流浪錄得1勝1和。

至於尾場6時30分愉園對晉峰，前者上場對南區表現不濟致六連敗，此戰面對上場慘敗的晉峰也不易反彈。2隊季內已4度交手，愉園在菁英盃兩勝，但晉峰轉戰聯賽則雙殺愉園。