西甲今周六煞科，冠軍之爭仍然激烈，領先皇家馬德里2分的馬德里體育會，佔有主動權，只要最後一仗作客擊敗華拉度列便可重奪冠軍，「西甲專家」鄭兆聰覺得，馬體會近期越戰越勇，有力作客大炒11場不勝的華拉度列稱王，撐「讓球主客和」[-1]「客勝」。

聰仔覺得馬體會此戰乘上場反勝奧沙辛拿的氣勢，出戰尾二的華拉度列仍有相當把握。兩隊除實力有一大段距離，由施蒙尼帶領的馬體會季內一直展示爭標決心，球員落場有無比鬥志，上場便憑後勁反勝，取得重要三分。

英超則在周日煞科，「丘仔」丘建威推介一場例行公事，錫菲聯主場對般尼，丘仔覺得錫菲聯雖已篤定降班，不過前仗對愛華頓的賽事，表現有板有眼，更重拾上季好表現，上仗對紐卡素若不是遇到大勇的祖爾韋洛克，應該最少也可以取得一分。般尼已護級，基本上都在踢「風流波」。有傳領隊戴治可能今季後離隊轉投水晶宮，如果成事，般尼的前景就令人擔憂。近幾仗球隊有點提早收「咧」的心態，面對列斯聯及利物浦共失七球且顆粒無收，不如冷敲錫菲聯主W。

另外譚拔士繼續推介英冠升班附加賽，賓福特首回合輸0:1，周六次回合回師主場，譚拔士覺得賓軍有力收復失地，在英冠製造機會的次數僅次冠軍的諾域治，前線除麥比奧莫，還有英冠神射手艾雲東尼；所以進取點捧賓福特的「讓球主客和」[-1]的「主勝」。

蘋果星級名家今周推介

名家 推介

譚拔士 星期六15賓福特勝[-1]（3.55）

鄭兆聰 星期六30馬德里體育會勝[-1](2)

丘建威 星期日38錫菲聯勝(2.82)

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