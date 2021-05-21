【名家足路】

英超下周日將進行最後一輪賽事，相信大家都會將目光放在幾支爭奪來季歐聯參賽資格的球隊上。不過既然是煞科日，我也想突破傳統，在此跟大家分享一場可能較少人留意的賽事心得，這場比賽就是錫菲聯對般尼。

錫菲聯已篤定降班，上輪不敵紐卡素更追平英超單季輸波最多球隊紀錄，多達29場。話雖如此，但其實我最近也評述過他們前一輪對愛華頓的賽事，個人認為他們的表現有板有眼，更重拾上季好表現。上場對紐卡素若不是遇到大勇的祖爾韋洛克，應該最少也可以取得一分。

錫菲聯看守領隊赫京博頓繼續沿用上季的三中堅陣式，近期表現不錯。右中堅基斯巴森、左中堅積克羅賓遜不停上前，亦勤力回防，令攻守較平衡，進攻時更不時轉換方向，令對手防不勝防。另外，前鋒麥哥迪克亦不需再在前線單打獨鬥，以往的賽事球隊過份倚重他在前場停下皮球、既要負責傳送，也要兼顧入球重任，非常吃力。事關年僅17歲的年輕前鋒丹尼爾謝比臣前一輪首度正選即取得入球，此子身體條件及潛質優厚，預計他今仗將會繼續列入先發陣容，分擔麥哥迪克的入球重擔。

般尼在季尾因已護級，基本上都在踢「風流波」。有傳領隊戴治可能今季後離隊轉投水晶宮，如果成事，般尼的前景就令人擔憂。近幾仗球隊有點提早收「咧」的心態，面對列斯聯及利物浦共失七球且顆粒無收，相信今場戰意也不會高。

錫菲聯上下的鬥志不容置疑，近2場作客聯賽也能取得1勝1負，今仗球隊迎來最後一場英超，加上主場出擊，在球迷打氣下戰意定更旺盛，相信他們可踢爭氣波，以勝利來終結英超之旅。

文：丘建威